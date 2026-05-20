События

Завершен важный этап реконструкции БАКа имени Конаева

БАК имени Конаева, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 10:03
Сегодня, 20 мая 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана заявили о завершении реконструкции аварийных участков Большого Алматинского канала (БАК) им. Д. Конаева, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что общая протяженность аварийных участков составила 1,53 км и завершил их реконструкцию Комитет водного хозяйства МВРИ РК.

"Реализация проекта позволила улучшить техническое состояние объекта, повысить его пропускную способность и снизить потери воды, что улучшило водообеспечение 33,3 тыс. га орошаемых земель Алматинской области", – подчеркнули в пресс-службе министерства.
Как отметил председатель комитета Арсен Жаканбаев, в рамках реконструкции проведены работы по демонтажу разрушенных участков канала и облицовка монолитным железобетоном.

"Все строительно-монтажные работы завершены в срок, что позволило своевременно начать вегетационный период текущего года", – сообщил он.

Что сейчас происходит на БАКе имени Кунаева – акимат Алматы показал кадры с высоты

18 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане впервые за 50 лет отремонтировали один из самых загруженных перевалов страны.

