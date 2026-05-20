Обещали 50% за 5 дней: АФМ расследует схему на 700 млн
Об этом 20 мая 2026 года рассказали в пресс-службе агентства:
"По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход – до 30-50% от суммы вклада в течение 3-5 дней. Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания "быстрой прибыли" и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков".
При этом, по данным АФМ, заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.
"Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 700 млн тенге. Расследование продолжается", – уточнили в пресс-службе агентства.
Иная информация, как пояснили в АФМ, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
"Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов", – заключили в пресс-службе АФМ.
18 мая 2026 года в АФМ заявили о раскрытии масштабной схемы с регистрацией авто.