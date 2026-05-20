Обещали 50% за 5 дней: АФМ расследует схему на 700 млн

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 мая 2026 года рассказали в пресс-службе агентства:

"По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход – до 30-50% от суммы вклада в течение 3-5 дней. Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания "быстрой прибыли" и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков".

При этом, по данным АФМ, заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.

"Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 700 млн тенге. Расследование продолжается", – уточнили в пресс-службе агентства.

Иная информация, как пояснили в АФМ, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов", – заключили в пресс-службе АФМ.

18 мая 2026 года в АФМ заявили о раскрытии масштабной схемы с регистрацией авто.