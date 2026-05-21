События

"Мадагаскар. Побег в Казахстан": раскрашенные под зебр ослы стали вирусными в Казнете

зебра, сафари, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 17:10 Фото: pexels
По дороге в Тургеньское ущелье Алматинской области очевидцы засняли двух зебр, невиданных для этого региона. Как зебра, живущая исключительно в дикой природе Африки, оказалась в Казахстане, рассказали Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП).

Автор разместил видео на странице в Instagram 20 мая 2026 года и задал несколько вопросов пользователям Казнета:

"В районе Тургеня заметили пробегающих через дорогу двух зебр. Удивлению не было предела, особенно после того, как разглядели поближе… Вы что-то заметили? Пишите ваши идеи, откуда у нас тут зебры?"

Видео не оставило равнодушных среди комментаторов:

  • Как осла не наряжай, все равно конем не станет, но зеброй может стать легко.
  • Если нет разницы, то зачем платить больше.
  • Мадагаскар. Побег в Казахстан.
  • Значит, рядом львы где-то.
  • Зебры белые в черную полоску, а это черные в белую полоску.
  • Креативненько.
  • Дикий лосось.
  • Это гениально.
  • Зеброслы, редкий вид популяции.
  • Местное сафари.
  • Тюнинговый осел.

Несмотря на шутливый тон, корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу местной полиции. Там уточнили, что смогли установить хозяина животных, которые были окрашены под зебру и находились вдоль автодороги в направлении плато Асы в Тургеньском ущелье.

Владелец пояснил, что ослы белого окраса были временно раскрашены безопасной краской с целью привлечения туристов на территорию зоны отдыха.

По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью животных не установлено.

"Вместе с тем сотрудниками полиции проводится проверка с целью дачи правовой оценки произошедшему и соблюдению норм обращения с животными".Пресс-служба ДП Алматинской области

Стоит отметить, что 19 мая 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными.

Анастасия Московчук
