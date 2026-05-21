"Мадагаскар. Побег в Казахстан": раскрашенные под зебр ослы стали вирусными в Казнете

По дороге в Тургеньское ущелье Алматинской области очевидцы засняли двух зебр, невиданных для этого региона. Как зебра, живущая исключительно в дикой природе Африки, оказалась в Казахстане, рассказали Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП).

Автор разместил видео на странице в Instagram 20 мая 2026 года и задал несколько вопросов пользователям Казнета:

"В районе Тургеня заметили пробегающих через дорогу двух зебр. Удивлению не было предела, особенно после того, как разглядели поближе… Вы что-то заметили? Пишите ваши идеи, откуда у нас тут зебры?"

Видео не оставило равнодушных среди комментаторов:

Как осла не наряжай, все равно конем не станет, но зеброй может стать легко.

Если нет разницы, то зачем платить больше.

Мадагаскар. Побег в Казахстан.

Значит, рядом львы где-то.

Зебры белые в черную полоску, а это черные в белую полоску.

Креативненько.

Дикий лосось.

Это гениально.

Зеброслы, редкий вид популяции.

Местное сафари.

Тюнинговый осел.

Несмотря на шутливый тон, корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу местной полиции. Там уточнили, что смогли установить хозяина животных, которые были окрашены под зебру и находились вдоль автодороги в направлении плато Асы в Тургеньском ущелье.

Владелец пояснил, что ослы белого окраса были временно раскрашены безопасной краской с целью привлечения туристов на территорию зоны отдыха.

По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью животных не установлено.

"Вместе с тем сотрудниками полиции проводится проверка с целью дачи правовой оценки произошедшему и соблюдению норм обращения с животными". Пресс-служба ДП Алматинской области

Стоит отметить, что 19 мая 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными.