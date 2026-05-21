"Мадагаскар. Побег в Казахстан": раскрашенные под зебр ослы стали вирусными в Казнете
Автор разместил видео на странице в Instagram 20 мая 2026 года и задал несколько вопросов пользователям Казнета:
"В районе Тургеня заметили пробегающих через дорогу двух зебр. Удивлению не было предела, особенно после того, как разглядели поближе… Вы что-то заметили? Пишите ваши идеи, откуда у нас тут зебры?"
Видео не оставило равнодушных среди комментаторов:
- Как осла не наряжай, все равно конем не станет, но зеброй может стать легко.
- Если нет разницы, то зачем платить больше.
- Мадагаскар. Побег в Казахстан.
- Значит, рядом львы где-то.
- Зебры белые в черную полоску, а это черные в белую полоску.
- Креативненько.
- Дикий лосось.
- Это гениально.
- Зеброслы, редкий вид популяции.
- Местное сафари.
- Тюнинговый осел.
Несмотря на шутливый тон, корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу местной полиции. Там уточнили, что смогли установить хозяина животных, которые были окрашены под зебру и находились вдоль автодороги в направлении плато Асы в Тургеньском ущелье.
Владелец пояснил, что ослы белого окраса были временно раскрашены безопасной краской с целью привлечения туристов на территорию зоны отдыха.
По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью животных не установлено.
"Вместе с тем сотрудниками полиции проводится проверка с целью дачи правовой оценки произошедшему и соблюдению норм обращения с животными".Пресс-служба ДП Алматинской области
Стоит отметить, что 19 мая 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными.