Промзону обокрали на десятки миллионов тенге: полиция раскрыла дерзкую схему с цветным металлом

Кражу цветного металла на 10 миллионов тенге раскрыли в Павлодарской области. Преступная группа состояла из трех человек, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемые действовали по заранее разработанному плану.

"В ночное время они тайно похитили с территории промышленного объекта цветной металл. Для вывоза похищенного использовался автотранспорт. Предварительная сумма причиненного ущерба составляет свыше 10 млн тенге". Глава криминальной полиции ДП Павлодарской области Жасулан Танжанов

Оперативные мероприятия одновременно проводились по нескольким адресам.

В ходе обысков изъяты средства связи, а также транспортные средства, предположительно использовавшиеся при совершении преступления.

Кроме того, установлено место сбыта похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории области.

3 мая сообщалось, что в Балхаше задержали шесть человек по подозрению в хищении драгоценных металлов и незаконном проникновении на территорию АО "АК Алтыналмас".