Обиженный казахстанец обокрал родителей на миллионы

Необычный случай кражи раскрыли полицейские Т. Рыскуловского района в Жамбылской области. Там 40-летний мужчина украл золотые украшения на сумму свыше 1,8 миллиона тенге из родительского дома, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе расследования, пострадавшим оказался его собственный отец.

По данным пресс-службы областной полиции, мужчина находился в сложной жизненной ситуации – не имел постоянной работы и нуждался в деньгах.

Обратившись за материальной помощью к родителям и получив отказ, он решил пойти на крайние меры.

Дождавшись, когда семья отправится на праздничное мероприятие, подозреваемый проник в дом через окно и забрал ювелирные изделия – как мужские, так и женские.

Похищенное имущество оценили в крупную сумму. Подозреваемый признал вину, проводится досудебное расследование.

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