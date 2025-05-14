Обиженный казахстанец обокрал родителей на миллионы
Как выяснилось в ходе расследования, пострадавшим оказался его собственный отец.
По данным пресс-службы областной полиции, мужчина находился в сложной жизненной ситуации – не имел постоянной работы и нуждался в деньгах.
Обратившись за материальной помощью к родителям и получив отказ, он решил пойти на крайние меры.
Дождавшись, когда семья отправится на праздничное мероприятие, подозреваемый проник в дом через окно и забрал ювелирные изделия – как мужские, так и женские.
Похищенное имущество оценили в крупную сумму. Подозреваемый признал вину, проводится досудебное расследование.
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