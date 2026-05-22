Важную дорогу Астаны закрывают на ремонт

Участок вдоль важной и одной из ключевых магистралей Астаны – проспекта Туран – полностью закроют на ремонт на несколько дней, сообщает Zakon.kz.

По данным Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата, дорожные работы будут проходить с 22 по 24 мая 2026 года.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Специалисты уточняют, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Кроме того, жителей Астаны ждут и другие ограничения. К примеру, стало известно о проведении работ по ремонту дорожного полотна пр. Тауелсиздик на участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. Ж. Нажимеденова.

В связи с этим с 22 по 23 мая 2026 года будет частично перекрыто движение на данном участке. А также с 21:00 22 мая до 8:00 23 мая будет полностью перекрыт перекресток на пр. Тауелсиздик и ул. Ш. Калдаякова.

Дорожные работы идут и в Алматы. Так, в городе на 2,5 месяца ограничат движение на участке ул. Рабиги Сыздык для замены теплосетей 30-летней давности.