Гонконг, Макао, Сингапур: Казахстан завершил важный этап международных соглашений

Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов совершил рабочий визит в Гонконг для налаживания международного сотрудничества в области противодействия преступности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры 22 мая 2026 года рассказали, что в ходе визита Асылов провел встречу с cекретарем по безопасности Гонконга Крисом Тангом, координирующим деятельность правоохранительных и специальных служб региона, включая полицию, миграционную, таможенную, пенитенциарную, противопожарную и авиационно-спасательную службы.

По словам главы казахстанского надзорного органа, данная встреча имеет особое значение для укрепления взаимодействия правоохранительных органов сторон в сфере экстрадиции разыскиваемых лиц и совместной борьбы с транснациональными видами преступлений.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам сотрудничества по поиску и возврату незаконно выведенных активов, отмыванию доходов, добытых преступным путем.

По итогам встречи были подписаны межгосударственные соглашения о выдаче скрывающихся преступников; о взаимной правовой помощи по уголовным делам; о передаче осужденных лиц.

"В завершение переговоров стороны договорились об обмене оперативной и криминалистической информацией, передовым опытом расследования актуальных видов преступлений с применением современных технологий и искусственного интеллекта, а также наметили дальнейшие шаги по углублению сотрудничества по иным юридическим вопросам, представляющим взаимный интерес", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Гонконг является одним из крупнейших мировых финансовых центров. К их числу относится и Макао, с которым Генеральная прокуратура Казахстана два дня назад заключила полный пакет международных договоров в уголовно-правовой сфере.

В сентябре прошлого года Казахстан подписал договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Сингапуром.

Таким образом, Генеральная прокуратура Казахстана завершила формирование международной нормативной базы по вопросам оказания правовой помощи с крупнейшими восточно-азиатскими офшорными зонами.