Хотел казаться крутым: история студента, который потерял все из-за одного шага

В ВКО 18-летний молодой человек оказался под пробационным контролем после совершенного преступления. Теперь он признается, что одна ошибка перечеркнула его планы на будущее и надежды семьи. Парень решил рассказать свою историю Zakon.kz, чтобы предостеречь других от подобных ошибок.

По данным дела, ранее студент одного из вузов вместе с приятелями занимался вымогательством денег у первокурсников. Молодые люди пытались таким образом самоутвердиться и заработать "авторитет" среди сверстников, не задумываясь о последствиях.

Однако вскоре противоправные действия были пресечены. Суд назначил фигуранту пять лет пробационного контроля, после чего он был отчислен из университета и потерял возможность продолжить обучение.

Сам молодой человек признает, что недооценил серьезность своих поступков. По его словам, стремление выглядеть "крутым" и влияние окружения привели к тому, что он разрушил собственное будущее и подвел родителей.

"Не пытайтесь казаться "крутыми" за счет страха других. Один неправильный шаг может оставить след на всю жизнь. Закон все равно настигает каждого", – сказал студент.

Парень в конце своей истории обратил внимание сверстников на то, что любые противоправные действия неизбежно имеют последствия.

В Департаменте полиции отметили, что подобные случаи часто связаны с желанием подростков самоутвердиться и влиянием окружения. В ведомстве подчеркнули, что даже единичное правонарушение может привести к серьезным жизненным последствиям и сломанной судьбе.

