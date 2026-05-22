#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
События

Хотел казаться крутым: история студента, который потерял все из-за одного шага

Хотел казаться крутым: история студента, который потерял все из-за одного шага, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 21:55 Фото: ДУИС ВКО
В ВКО 18-летний молодой человек оказался под пробационным контролем после совершенного преступления. Теперь он признается, что одна ошибка перечеркнула его планы на будущее и надежды семьи. Парень решил рассказать свою историю Zakon.kz, чтобы предостеречь других от подобных ошибок.

По данным дела, ранее студент одного из вузов вместе с приятелями занимался вымогательством денег у первокурсников. Молодые люди пытались таким образом самоутвердиться и заработать "авторитет" среди сверстников, не задумываясь о последствиях.

Однако вскоре противоправные действия были пресечены. Суд назначил фигуранту пять лет пробационного контроля, после чего он был отчислен из университета и потерял возможность продолжить обучение.

Сам молодой человек признает, что недооценил серьезность своих поступков. По его словам, стремление выглядеть "крутым" и влияние окружения привели к тому, что он разрушил собственное будущее и подвел родителей.

"Не пытайтесь казаться "крутыми" за счет страха других. Один неправильный шаг может оставить след на всю жизнь. Закон все равно настигает каждого", – сказал студент.

Парень в конце своей истории обратил внимание сверстников на то, что любые противоправные действия неизбежно имеют последствия.

В Департаменте полиции отметили, что подобные случаи часто связаны с желанием подростков самоутвердиться и влиянием окружения. В ведомстве подчеркнули, что даже единичное правонарушение может привести к серьезным жизненным последствиям и сломанной судьбе.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области задержали подозреваемых в вымогательстве, которые планировали организовать противоправную схему "поборов" среди подростков в Павлодаре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Хотел казаться крутым: история студента, который потерял все из-за одного шага
21:55, Сегодня
Хотел казаться крутым: история студента, который потерял все из-за одного шага
награждение
20:45, Сегодня
Более 66 тысяч шымкентцев приняли участие в проекте "Читающая нация"
штормовое предупреждение
20:04, Сегодня
Снег, туман, град и дожди: по Казахстану объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ktf.kz
22:35, Сегодня
Сборная Казахстана по теннису сыграет в финале отбора Junior Davis Cup
Фото: uww.org
22:15, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе официально перенесли из Бахрейна в Астану
Фото: WTA
21:52, Сегодня
Арина Соболенко рассказала, важен ли для неё знак зодиака партнёра
Фото: WTA
21:24, Сегодня
Заслуженный тренер России Янчук рассказал, чего не хватает Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: