События

ЕНТ официально признали в Малайзии

Сертификат ЕНТ Казахстана официально признан в Малайзии
Сертификат ЕНТ Казахстана официально признан Министерством высшего образования Малайзии и включен в перечень документов, принимаемых при поступлении на программы бакалавриата университетов страны, сообщает Zakon.kz.

Теперь казахстанские выпускники могут использовать сертификат ЕНТ при поступлении в ряд университетов Малайзии без обязательного прохождения подготовительной программы Foundation, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана. При этом для обучения на англоязычных программах сохраняются требования по подтверждению уровня владения английским языком – посредством сертификатов IELTS, TOEFL либо их эквивалентов.

"Каждый университет Малайзии самостоятельно определяет минимальные проходные баллы ЕНТ, а также дополнительные условия приема", – говорится в сообщении.

В зависимости от выбранной образовательной программы абитуриентам могут быть назначены:

  • внутренние вступительные испытания;
  • собеседования;
  • рассмотрение портфолио;
  • прохождение подготовительных курсов.
"В этой связи Национальный центр тестирования рекомендует заранее уточнять требования конкретного вуза и образовательной программы", – предупредили в Миннауки.

Ранее из заявления Министерства просвещения стало известно, что житель Алматы Мансур-Сойор Досанов поступил в University of California, Berkeley на направление математики и физики.

