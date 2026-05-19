События

Казахстанец с ДЦП поступил в один из самых престижных вузов мира

Мансур-Сойор Досанов из Алматы поступил в University of California, Berkeley на направление математики и физики. Об этом стало известно из заявления Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в 2023 году Мансур начал подготовку к поступлению в университеты США.

По итогам международного экзамена SAT, необходимого для поступления в американские университеты, он набрал 1530 баллов из 1600 возможных.

Также Мансур получил 8.5 балла по IELTS – международному экзамену по английскому языку.

В ведомстве подчеркивают, что с первых дней жизни Мансур живет с диагнозом "детский церебральный паралич (ДЦП)". Школьник также занимается плаванием, интересуется кулинарией и играет на саксофоне.

University of California, Berkeley – один из ведущих исследовательских университетов мира. С университетом связаны десятки лауреатов Нобелевской премии, а его научная школа считается одной из сильнейших в области математики, физики, инженерии и компьютерных наук. Поступление в Berkeley считается одним из самых конкурентных среди университетов США.

Лайфхаки студентам и школьникам: как подготовиться к успешной сдаче экзаменов и ЕНТ

13 мая сообщалось, что школьники из села в Казахстане удивили мир на чемпионате по робототехнике.

