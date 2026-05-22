ЕНТ признали в Малайзии
Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Сертификат ЕНТ Казахстана официально признан Министерством высшего образования Малайзии и включен в перечень документов, принимаемых при поступлении на программы бакалавриата университетов страны, сообщает Zakon.kz.
Теперь казахстанские выпускники могут использовать сертификат ЕНТ при поступлении в ряд университетов Малайзии без обязательного прохождения подготовительной программы Foundation, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана. При этом для обучения на англоязычных программах сохраняются требования по подтверждению уровня владения английским языком – посредством сертификатов IELTS, TOEFL либо их эквивалентов.
"Каждый университет Малайзии самостоятельно определяет минимальные проходные баллы ЕНТ, а также дополнительные условия приема", – говорится в сообщении.
В зависимости от выбранной образовательной программы абитуриентам могут быть назначены:
- внутренние вступительные испытания;
- собеседования;
- рассмотрение портфолио;
- прохождение подготовительных курсов.
"В этой связи Национальный центр тестирования рекомендует заранее уточнять требования конкретного вуза и образовательной программы", – предупредили в Миннауки.
Ранее из заявления Министерства просвещения стало известно, что житель Алматы Мансур-Сойор Досанов поступил в University of California, Berkeley на направление математики и физики.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript