Дожди с грозами: опубликован прогноз погоды на 25 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, в северных, южных и юго-западных регионах страны пройдут дожди с грозами, в восточных областях – осадки в виде дождя и снега.

На остальной территории Казахстана обещают погоду без осадков.

На севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман. На севере, юге республики усилится ветер, на юге – с пыльной бурей.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской области и области Абай ожидаются заморозки 1-2 градуса.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, северо-востоке, юге, в центре Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской области, на юге области Абай, на западе, севере, юге, в центре области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, севере Кызылординской, на северо-востоке Мангистауской, в центре, северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской, на севере, юге Карагандинской, на востоке Павлодарской области, на востоке области Жетысу, на востоке, юге, в центре области Улытау, на востоке области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

