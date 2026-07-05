Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде на понедельник

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 6 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов через территорию республики сохранится неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются дожди с грозами, местами возможен град. На севере и востоке страны прогнозируется шквалистый ветер, на севере, востоке и в центральных регионах – сильные дожди. На юго-западе и северо-западе республики ожидается погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По всей территории Казахстана также прогнозируют усиление ветра, на севере, востоке, юго-западе республики ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и области Улытау днем ожидается сильная жара +35...+40°C.

В Туркестанской, на западе Атырауской, на севере Карагандинской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Кызылординской, на западе, севере Жамбылской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке области Жетысу, на западе, севере, юго-востоке области Абай, в центре Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, на северо-востоке Жамбылской, на юге Атырауской, на севере Алматинской, на востоке Акмолинской, на юго-востоке Павлодарской, Жамбылской, на западе Карагандинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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