Лето начнется с погодных испытаний: что ждет Астану, Алматы и Шымкент
Астана
1 июня: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.
3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.
Алматы
1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С.
3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.
Шымкент
1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.
2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
