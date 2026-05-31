Лето начнется с погодных испытаний: что ждет Астану, Алматы и Шымкент

Синоптики "Казгидромет" составили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на период с 1 по 3 июня, сообщает Zakon.kz.

Астана 1 июня: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С. 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С. Алматы 1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С. 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С. 3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С. Шымкент 1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С. 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С. 3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. Ранее сообщалось, почему надвигающаяся на Казахстан жара настораживает кардиологов.

