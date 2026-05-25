События

"Уже убили": поиски медвежонка на юге Казахстана обросли тревожными слухами

медвежонок, хищник, лес, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 10:58
С субботы, 23 мая 2026 года, продолжаются поиски медвежонка, забредшего в село Сарыозек области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Один из местных жителей преследовал мишку на машине и снимал происходящее на видео. Но косолапый скрылся от мужчины в одном из переулков.

Пользователи социальных сетей сразу же стали делиться своими догадками и предположениями о дальнейшей судьбе медведя.

  • Что за люди? Специально пугают и гоняют, а у него стресс и шок, всегда убеждаюсь: нет хуже в мире зверя, чем человек.
  • Спасибо, что не раздавили.
  • Оставьте в покое!
  • Медвежонок попал в "дикие условия" Главное, чтоб цел остался.
  • Маму медвежонка убили браконьеры в горах, он от них бежал и добежал до Сарыозека от испуга. Надо, чтоб нашли и наказали этих браконьеров.
  • Беги, беги от людей, медвежонок.

Также комментаторы заявили, что медвежонка уже убили. Авторы этих заявлений отмечают, что видели фотографии: "К сожалению, его уже убили. Фото уже есть".

Корреспондент Zakon.kz 25 мая 2026 года обратился за прояснением ситуации в пресс-службу регионального акимата.

В ведомстве уточнили, что поисками медвежонка занимаются сотрудники природоохранной полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), работники лесного хозяйства, акимата и ветслужбы.

"Поисковые мероприятия продлятся еще пару дней. В случае если медведя не смогут отыскать, то, судя по всему, он благополучно вернулся в свою естественную среду. Хотелось бы попросить население не строить различные версии, а доверять лишь проверенным официальным источникам. Граждан обязательно проинформируют о результатах поисков", – заявил советник акима области Жетысу Мади Шакенов.

Что касается заявлений об убийстве, то данные факты не подтвердились:

"Информация о распространенной фотографии с убитым медведем не соответствует действительности. Данное изображение было сгенерировано с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время поиски животного продолжаются".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 10:58
Дикий великан Алтая: фотоловушка поймала хозяина гор в крупнейшем нацпарке Казахстана

Немного ранее мы рассказывали, что с помощью фотоловушек на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка был зафиксирован постоянный маршрут передвижения тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
