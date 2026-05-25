"Уже убили": поиски медвежонка на юге Казахстана обросли тревожными слухами
Один из местных жителей преследовал мишку на машине и снимал происходящее на видео. Но косолапый скрылся от мужчины в одном из переулков.
Пользователи социальных сетей сразу же стали делиться своими догадками и предположениями о дальнейшей судьбе медведя.
- Что за люди? Специально пугают и гоняют, а у него стресс и шок, всегда убеждаюсь: нет хуже в мире зверя, чем человек.
- Спасибо, что не раздавили.
- Оставьте в покое!
- Медвежонок попал в "дикие условия" Главное, чтоб цел остался.
- Маму медвежонка убили браконьеры в горах, он от них бежал и добежал до Сарыозека от испуга. Надо, чтоб нашли и наказали этих браконьеров.
- Беги, беги от людей, медвежонок.
Также комментаторы заявили, что медвежонка уже убили. Авторы этих заявлений отмечают, что видели фотографии: "К сожалению, его уже убили. Фото уже есть".
Корреспондент Zakon.kz 25 мая 2026 года обратился за прояснением ситуации в пресс-службу регионального акимата.
В ведомстве уточнили, что поисками медвежонка занимаются сотрудники природоохранной полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), работники лесного хозяйства, акимата и ветслужбы.
"Поисковые мероприятия продлятся еще пару дней. В случае если медведя не смогут отыскать, то, судя по всему, он благополучно вернулся в свою естественную среду. Хотелось бы попросить население не строить различные версии, а доверять лишь проверенным официальным источникам. Граждан обязательно проинформируют о результатах поисков", – заявил советник акима области Жетысу Мади Шакенов.
Что касается заявлений об убийстве, то данные факты не подтвердились:
"Информация о распространенной фотографии с убитым медведем не соответствует действительности. Данное изображение было сгенерировано с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время поиски животного продолжаются".
