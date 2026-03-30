События

КНБ озвучил цифры масштабной наркозачистки

сотрудники КНБ, задержанные, спецоперация, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:21 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) отчитался о проделанной работе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. С начала года ликвидировано 11 международных и 3 региональных каналов поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 5 подпольных лабораторий, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по данным КНБ, во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведено 10 международных антинаркотических операций.

"Изъято около 240 кг наркотиков, из них 3,1 кг героина, 8 кг метамфетамина, 53,5 кг опия, 74,2 кг гашиша, 80,9 кг марихуаны и 19,3 кг психотропных веществ, а также свыше 3 тонн прекурсоров", – сказано в заявлении КНБ за 30 марта 2026 года.

Также по подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 43 казахстанца и 8 иностранцев.

Теперь идут досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Немного ранее в КНБ заявили, что остановили контрабанду 160 тонн драгоценных металлов.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
КНБ задержал казахстанца с огромным запасом наркотиков
12:50, 23 января 2025
КНБ задержал казахстанца с огромным запасом наркотиков
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
10:38, 06 августа 2025
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
12:21, 21 августа 2025
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
