Бездомный алабай растерзал 45 овец: у кого фермер спустя 2 года выбил миллионы тенге компенсации

Бездомный алабай загрыз стадо овец в Жамбылской области. Хозяину скота спустя два года удалось отсудить компенсацию у властей, сообщает Zakon.kz.

В межрайонном экономическом суде региона 25 мая 2026 года рассказали, что в ноябре 2024 года ночью на территорию крестьянского хозяйства проникла безнадзорная собака породы алабай. Попав в загон с овцами, она напала на них. В результате погибло 45 голов скота.

"Истец просил взыскать материальный ущерб с аппарата акима и ветеринарного отдела Кордайского района. Ответчики с требованиями не согласились, указав на якобы ненадлежащее обеспечение безопасности со стороны истца. Собственник животного установлен не был, что свидетельствует о его безнадзорности. В суде установлено, что функции по отлову и регулированию численности бродячих животных возложены на ветеринарную службу. Однако необходимые меры по предотвращению вреда имуществу граждан приняты не были", – рассказали в суде.

Доводы ответчика о том, что владелец скота недостаточно хорошо побеспокоился о его безопасности, суд признал несостоятельными, так как содержание овец было в надлежащих условиях, что подтверждено доказательствами.

При определении размера ущерба суд исходил из официальных данных, согласно которым средняя стоимость одной овцы на момент происшествия составила более 57 тысяч тенге. Общий размер ущерба определен в сумме более 2,5 млн тенге.

Решением суда иск удовлетворен частично: с ветеринарного отдела взыскана указанная сумма и судебные расходы. В удовлетворении требований к аппарату акима сельского округа отказано.

Решение вступило в законную силу.

В мае 2026 года в Уральске стая собак едва не разорвала пятилетнего ребенка. Окровавленного малыша из лап собак чудом успел вырвать сосед.