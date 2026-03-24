В Казахстане показали проект небоскреба, похожего на объект научно-фантастического фильма
Как пишет Newatlas, комплекс под названием Alatau Iconic Complex and Gateway District разработан архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Оно спроектировало самый высокий небоскреб в США и самое высокое здание в мире.
Район разместится в новом городе Алатау, который сейчас строится в Казахстане и должен стать его экономическим и административным центром.
Фото: SOM
Композиционным ядром станут две башни с похожими, но асимметричными клиновидными формами, вдохновленными долинами и ледниками горного хребта Заилийский Алатау.
Поскольку регион отличается высокой сейсмической активностью, при проектировании башен предусмотрены серьезные меры безопасности, чтобы обеспечить их устойчивость.
Фото: SOM
Инженеры еще не определились, какую систему выбрать: японскую модель сейсмогашения, работающую по принципу автомобильной подвески, или американский подход, основанный на использовании сверхпрочного стального каркаса.
Главная башня высотой 272 метра будет включать офисные помещения и элитные резиденции, став самым высоким зданием в Алматинском регионе и на юге Казахстана после завершения строительства.
Соседняя башня высотой 80 метров с роскошным отелем и апартаментами усилит многофункциональный характер района.
Фото: SOM
Оба здания получат высокоэффективные фасады и системы затенения, уменьшающие нагрев от солнца, а центральные атриумы обеспечат глубокое проникновение естественного света и откроют панорамные виды на окружающие горы.
У подножия башен разместится трехуровневый стилобат, утопающий в зелени, с магазинами, культурными пространствами и площадками для мероприятий.
Ожидается, что проект завершат к концу 2029 года.
