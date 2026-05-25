НДС на керосин отменили, а цена на авиабилеты не снизилась: в чем причина

Стоимость авиабилетов в Казахстане продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем среди пассажиров. Несмотря на отмену НДС на авиатопливо, ожидаемого снижения цен на перелеты не произошло. Из чего сегодня формируется плата за перелет, разбирался Zakon.kz.

Напомним, вопрос о стоимости билетов на самолет подняли на пленарном заседании Мажилиса, где заявили, что освобождение авиатоплива от НДС привело не к удешевлению авиабилетов, а к их удорожанию.

Редакция направила официальный запрос в пресс-службу Air Astana с просьбой прокомментировать заявление. Как рассказали в компании, АО "Эйр Астана" осуществляет закуп авиационного керосина у оптово-розничных реализаторов нефтепродуктов.

«Соответственно, в рамках положений нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года, на закуп авиакомпанией авиационного топлива не распространяется освобождение от НДС. Дополнительно обращаем внимание, что с 1 января 2026 года ставка НДС была увеличена с 12% до 16%, что привело к увеличению сумм платежей компании за авиационный керосин», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, тарифы авиакомпании строятся не на основе затрат, а в зависимости от конкурентной среды. Соответственно, в первом квартале 2026 года расходы на топливо составили 22% в общих расходах компании.





Впрочем, вопрос топлива влияет на стоимость билетов лишь частично, поскольку авиакомпании выполняют международные рейсы и закупают топливо не только в Казахстане, но и в зарубежных аэропортах, где действуют другие цены и налоговые условия. Более того, во всем мире наблюдается повышение цен на авиакеросин.