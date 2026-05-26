"Тысячу лет не была в метро": звезда "ВИА Гры" удивила прогулкой по Алматы

43-летняя украинская певица Светлана Лобода после концерта в Алматы продолжила изучать город, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Твои глаза" 25 мая 2026 года опубликовала серию фотографий и снимков, посетив одну их главных достопримечательностей города – алматинский метрополитен.

Сама артистка призналась, что тысячу лет не была в метро.

"Алматы, у вас и здесь очень уютно. После концерта такой контраст – то, что нужно", – уточнила экс-солистка поп-группы "ВИА Гра".

Комментаторы оставили многочисленные комплименты и удивились, почему никто не узнал знаменитость.

21 мая 2026 года казахстанский певец Кайрат Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете.

Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на "Алматы Арене" на сольном концерте любимца казахстанцев.