"Тысячу лет не была в метро": звезда "ВИА Гры" удивила прогулкой по Алматы
Фото: Instagram/lobodaofficial
43-летняя украинская певица Светлана Лобода после концерта в Алматы продолжила изучать город, сообщает Zakon.kz.
Исполнительница хита "Твои глаза" 25 мая 2026 года опубликовала серию фотографий и снимков, посетив одну их главных достопримечательностей города – алматинский метрополитен.
Сама артистка призналась, что тысячу лет не была в метро.
"Алматы, у вас и здесь очень уютно. После концерта такой контраст – то, что нужно", – уточнила экс-солистка поп-группы "ВИА Гра".
Комментаторы оставили многочисленные комплименты и удивились, почему никто не узнал знаменитость.
"С кем поет легенда?": Кайрат Нуртас и Лобода зажгли в Алматы, но нарвались на критику
21 мая 2026 года казахстанский певец Кайрат Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете.
Шок-дуэт: Лобода и Кайрат Нуртас записали совместный трек
Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на "Алматы Арене" на сольном концерте любимца казахстанцев.
