В Шымкенте впервые в стране внедрена внутритрубная диагностика тепловых сетей

В Шымкенте продолжается системная работа по повышению надежности теплоснабжения и снижению износа инженерной инфраструктуры. В рамках этой работы впервые в Казахстане была внедрена технология внутритрубной диагностики тепловых сетей, апробированная в мегаполисе в формате пилотного проекта.

Отметим, новый метод позволяет с высокой точностью проводить сканирование внутренних стенок тепловых труб и выявлять скрытые дефекты, которые невозможно обнаружить традиционными способами. Это дает возможность заранее определять потенциально опасные участки и принимать меры до возникновения аварийных ситуаций.

На сегодняшний день диагностировано 3 200 метров магистральных тепловых сетей на 7 улицах города. Обследование проводилось на трубопроводах диаметром от 426 до 1 000 мм. По итогам работ техническое состояние участков признано удовлетворительным, при этом по ряду потенциально опасных участков подготовлены детальные заключения и рекомендации для дальнейшего обслуживания и ремонта.

По оценкам специалистов, применение данной технологии позволяет существенно снизить затраты на ремонтные работы до 75%, а также уменьшить риск аварий на тепловых сетях. Дополнительно при обработке данных используются технологии искусственного интеллекта, что повышает точность анализа до 15%.

В рамках дальнейшего развития проекта в текущем году планируется провести внутритрубную диагностику еще 5 км тепловых сетей на 11 улицах города.