События

В Казахстане прогнозируют опасную погоду с сильным ветром и градом

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 19:48 Фото: magnific.com
В 17 областях Казахстана на 27 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20, на юге, востоке, в центре области временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем на юге, в горных районах области порывы 25 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с. В Конаеве днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20, днем на северо-востоке, в центре области временами 23-28 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на юго-востоке, в центре области 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на юге области, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау временами ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, на западе, юге области временами 25 м/с. На западе, северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются слабый дождь, гроза. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем в области Улытау ожидаются дождь, гроза, на западе, юге, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза. На востоке, севере, в центре области шквал, пыльная буря. Днем на западе, севере, в центре области град. Ветер юго-западный, ночью на юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Ночью на севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на западе, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, град, гроза, шквал, в горных и предгорных районах области сильный дождь. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте временами ожидаются дождь, гроза, шквал, ночью и утром сильный дождь, град. Ветер юго-западный, временами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Туркестане временами ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, временами 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 м/с По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, гроза. Днем на западе, востоке, юге области ожидается град. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Ранее сообщалось, что дожди и грозы ударят по Казахстану в первый день Курбан айта.

