Общество

Дожди и грозы ударят по Казахстану в первый день Курбан айта

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 17:24 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде по стране на 27 мая 2026 года – первый день священного праздника Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, с прохождением ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

Так, ожидаются дожди с грозами, выпадение града, шквалистый ветер, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке. В центре страны, как уточнили специалисты, и вовсе пройдет сильный дождь.

Лишь на востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков.

"По республике также ожидаются усиление ветра, на юго-западе, юге пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере стоит ждать туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также известно, что в ряде регионов Казахстана ожидается высокая пожарная опасность.

По данным синоптиков, высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской областях, а также в областях Улытау, Жетысу, на севере, востоке и в центральных районах Мангистауской области. Аналогичная ситуация ожидается на северо-западе, западе, юге и востоке Костанайской области, а также в западных и южных районах Акмолинской области, на западе и северо-востоке Северо-Казахстанской области, в западных и центральных районах Кызылординской области, на севере Жамбылской области, в Алматинской области, а также на западе, юге и востоке Восточно-Казахстанской области и на северо-западе, юге и в центре области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на юге и севере Кызылординской области, в Карагандинской области, на северо-востоке Мангистауской области, в центральных и северо-восточных районах Атырауской области, на юге и востоке Актюбинской области, на северо-востоке Павлодарской области, на востоке Жетысу и области Абай, а также на востоке, юге и в центре области Улытау, на севере Туркестанской области и на юго-востоке Акмолинской области.

Казахстан побил температурный рекорд 82-летней давности

Кроме того, мы уже рассказывали, что ливни с грозами испортят праздничный выходной жителям Астаны, Алматы и Шымкента.

Анастасия Московчук
