#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
477.48
555.83
6.65
Политика

Путин рассказал об амурских тиграх, подаренных Казахстану

Путин рассказал об амурских тиграх, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 00:58 Фото: magnific.com
Президент России Владимир Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной "Казахстанской правдой", рассказал о четырех амурских тиграх, переданных в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ученые обеих стран совместно занимаются адаптацией и акклиматизацией животных, чтобы в последующем выпустить их в дикую природу.


"Важное направление парт­нерства – экология и сбережение биоразнообразия. В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом "Аэрофлота" в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате "Иле-Балхаш", и скоро тигры будут выпущены в дикую природу", – отметил Путин.

Отметим, что в преддверии государственного визита в Казахстан президент России поделился своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений. Прочитать статью можно здесь.

Ранее были названы даты государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
тигр
16:13, 23 февраля 2026
Стало известно, когда Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров
Россия передаст Казахстану четырех краснокнижных амурских тигров
22:51, 29 марта 2026
Четырех амурских тигров привезут в Казахстан из России
Тигров привезут в Казахстан
08:15, 04 сентября 2024
Россия готова передать своих тигров Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилось видео сенсационного поражения Бублика в первом круге &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:20, 27 мая 2026
Появилось видео сенсационного поражения Бублика в первом круге "Ролан Гаррос"
Фото: UFC
00:44, 27 мая 2026
Президент лиги Fight Nights указал на просчёт Чимаева перед боем против Стрикленда
Фото: WTA
00:25, 27 мая 2026
Арина Соболенко поделилась подборкой фото из Парижа
Фото: instagram.com/usykaa
23:43, 26 мая 2026
Бывший промоутер Усика назвал свой счёт в бою украинца с Верхувеном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: