Названы даты государственного визита Владимира Путина в Казахстан
Сегодня, 25 мая 2026 года, в пресс-службе Акорды раскрыли подробности государственного визита в Казахстан президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.
Так, из опубликованной в Telegram-канале Акорды информации следует, что:
"27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией".
Также уточняется, что:
- 28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.
- 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
8-9 мая 2026 года состоялся рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Москву.
