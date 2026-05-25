Названы даты государственного визита Владимира Путина в Казахстан

Фото: akorda.kz

Сегодня, 25 мая 2026 года, в пресс-службе Акорды раскрыли подробности государственного визита в Казахстан президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Так, из опубликованной в Telegram-канале Акорды информации следует, что: "27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией". Также уточняется, что: 28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.

29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

