#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
Политика

Названы даты государственного визита Владимира Путина в Казахстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:16 Фото: akorda.kz
Сегодня, 25 мая 2026 года, в пресс-службе Акорды раскрыли подробности государственного визита в Казахстан президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Так, из опубликованной в Telegram-канале Акорды информации следует, что:

"27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией".

Также уточняется, что:

  • 28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.
  • 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:16
Токаев встретился с Путиным в Москве: что обсуждали лидеры

8-9 мая 2026 года состоялся рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Москву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Путин на предстоящей неделе посетит Казахстан
18:08, 05 ноября 2023
Путин посетит Казахстан
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана
14:37, 11 февраля 2026
Владимир Путин может посетить Казахстан
Токаев посетит Катар с государственным визитом
12:04, 12 февраля 2024
Токаев посетит Катар с государственным визитом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дубек вышла в полуфинал ЧА
11:31, Сегодня
Призёрка Кубка Ярыгина Дубек из Казахстана одолела узбечку и оспорит "золото" ЧА по борьбе
Камиль Куруглиев
11:24, Сегодня
Один из самых перспективных борцов мира Куруглиев потерпел фиаско за Казахстан на ЧА-2026
Тайс Томпсон
11:21, Сегодня
232 миллиона: стали известны условия нового контракта американца Томпсона с "Барысом"
Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА
11:02, Сегодня
Казахстанская борчиха Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: