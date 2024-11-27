Токаев и Путин прошли в зал переговоров
Фото: Акорда
В резиденции Акорды состоялась торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Фото: Акорда
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.
Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".
Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.
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