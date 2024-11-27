Токаев и Путин прошли в зал переговоров

В резиденции Акорды состоялась торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.

Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.