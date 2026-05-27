Казахстанцев предупредили о ситуации с воздухом по всей стране

В среду, 27 мая 2026 года, на всей территории Казахстана не ожидается неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). По прогнозам синоптиков "Казгидромета", погодные факторы будут способствовать естественному очищению атмосферы, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



К таким изменениям традиционно чувствительны дети, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Однако в этот раз метеорологическая обстановка в стране остается стабильной и безопасной.

Несмотря на благоприятный прогноз, специалисты рекомендуют казахстанцам не терять бдительности и регулярно отслеживать ежедневные экологические сводки, особенно в периоды резких перепадов температур и безветрия.

