Казахстанцев предупредили о ситуации с воздухом по всей стране
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
К таким изменениям традиционно чувствительны дети, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Однако в этот раз метеорологическая обстановка в стране остается стабильной и безопасной.
Несмотря на благоприятный прогноз, специалисты рекомендуют казахстанцам не терять бдительности и регулярно отслеживать ежедневные экологические сводки, особенно в периоды резких перепадов температур и безветрия.
