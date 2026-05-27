События

Россия вводит новые правила: фуры из Казахстана без QR-кода не пропустят

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 10:43 Фото: primeminister.kz
Российская Федерация меняет правила въезда для фур. Что важно знать казахстанским водителям с начала лета, рассказали Zakon.kz в Комитете государственных доходов МФ РК.

В КГД предупредили, что с 1 июня 2026 года в России вводится система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) при ввозе автотранспортом.

"При ввозе товаров автомобильным транспортом получателю в Российской Федерации необходимо заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить QR-код. QR-код должен находиться у водителя и предъявляться по требованию контролирующих органов. Отсутствие подтвержденного QR-кода предусматривает недопуск в Российскую Федерацию и возврат транспортного средства", – значится в информации Комитета государственных доходов МФ РК.

В комитете рекомендуют перевозчикам и водителям с 1 июня 2026 года:

  • заранее уточнять у российского получателя наличие оформленного QR-кода в рамках СПОТ;
  • проверять наличие QR-кода до прибытия к пункту пропуска;
  • иметь QR-код в распечатанном либо электронном виде;
  • сверять сведения в QR-коде с товаросопроводительными документами (товар, количество, транспортное средство, получатель);
  • учитывать возможное увеличение времени прохождения границы при некорректном оформлении документов.
"Просим учитывать указанные изменения при планировании перевозок и заблаговременно взаимодействовать с российскими получателями товаров", – обратились к перевозчикам в КГД.

Подробнее ознакомиться с информацией о СПОТ можно на официальных ресурсах Министерства финансов Российской Федерации.

Чтобы избежать недоразумений на границе, уточняйте QR-код у получателя заранее – до прибытия на пункт пропуска!

19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в правительстве рассказал о принимаемых мерах по контролю за большегрузными автомобилями.

