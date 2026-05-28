Казахстан и Россия запускают совместный проект для одаренных школьников

Церемония закладки капсулы Международной образовательной инфраструктуры "Казахстан – Сириус" состоялась 28 мая 2026 года в онлайн-формате с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Символическую капсулу в основание будущего комплекса заложили столичные школьники вместе с министром просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменовой и председателем Совета федеральной территории "Сириус", руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелёвой.

Проект "Казахстан – Сириус" реализуется по договоренности между главами двух государств. По модели "Сириуса" образовательная инфраструктура создается в двух городах Казахстана.

Помимо столицы, проект реализуется в Алматы, где в январе 2026 года состоялась закладка первого камня школы и центра.

Известно, что проект направлен на раскрытие потенциала талантливых детей и формирование нового поколения конкурентоспособных специалистов, ориентированных на науку, технологии и инновации.

Ранее президентам Казахстана и России представили проект по реинтродукции амурских тигров.