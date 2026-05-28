ДТП на аль-Фараби: подсудимый в суде попросил прощения у родных погибших

28 мая 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло предварительное слушание по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ходе предварительного слушания подсудимый Александр Пак обратился к стороне потерпевших. В своей речи он попросил прощения у близких погибших в результате ДТП.

"Хотел выразить соболезнования и попросить прощения за произошедшее. Я понимаю, какое горе у семей, и никак не смогу унять эту боль. Я готов понести наказание согласно закону, выйти на свободу и буду стараться помогать семьям погибших", – обратился обвиняемый к стороне потерпевших.

Выслушав ходатайства сторон, судья Еркин Майшинов огласил решение касательно формата суда. Так, по его словам, суд будет проходить в открытом режиме. СМИ запрещено проводить онлайн-трансляции, а также публиковать фото и видео с лицами потерпевших и подсудимого.

Главное судебное разбирательство назначено на 1 июня в 10:00 в СМУС Алматы.

Ранее адвокат подсудимого Александра Пака ходатайствовала запретить представителям СМИ фото- и видеосъемку. А также из-за травмы подзащитного просила перевести его участие в заседаниях в онлайн-формат.