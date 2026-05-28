#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
События

ДТП на аль-Фараби: подсудимый в суде попросил прощения у родных погибших

ДТП на аль-Фараби: подсудимый на суде попросил прощения у родных погибших, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:52 Фото: Zakon.kz
28 мая 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло предварительное слушание по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ходе предварительного слушания подсудимый Александр Пак обратился к стороне потерпевших. В своей речи он попросил прощения у близких погибших в результате ДТП.

"Хотел выразить соболезнования и попросить прощения за произошедшее. Я понимаю, какое горе у семей, и никак не смогу унять эту боль. Я готов понести наказание согласно закону, выйти на свободу и буду стараться помогать семьям погибших", – обратился обвиняемый к стороне потерпевших.

Выслушав ходатайства сторон, судья Еркин Майшинов огласил решение касательно формата суда. Так, по его словам, суд будет проходить в открытом режиме. СМИ запрещено проводить онлайн-трансляции, а также публиковать фото и видео с лицами потерпевших и подсудимого.

Главное судебное разбирательство назначено на 1 июня в 10:00 в СМУС Алматы.

Ранее адвокат подсудимого Александра Пака ходатайствовала запретить представителям СМИ фото- и видеосъемку. А также из-за травмы подзащитного просила перевести его участие в заседаниях в онлайн-формат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
банкнота номиналом 500 тенге
18:05, Сегодня
Нацбанк сделал заявление о новой банкноте номиналом 500 тенге
суд по делу о ДТП на аль-Фараби в Алматы
16:10, Сегодня
В Алматы начался суд по делу о смертельном ДТП на аль-Фараби
суд
16:52, 26 января 2026
Суд об убийстве Ержана Бабакумарова проходит в закрытом формате
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
19:07, Сегодня
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
Фото: ATP
18:41, Сегодня
Теннисисты, о которых Бублик говорил, что их цель "обоссать его и Медведа", вылетели с "РГ"
Фото: ФК &quot;Актобе&quot;
18:15, Сегодня
Гол ударом через себя - в видеообзоре матча КПЛ "Окжетпес" - "Актобе"
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:15, Сегодня
Супертяжеловес Арыстан Темиргали проиграл за Казахстан в финале чемпионата Азии по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: