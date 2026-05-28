Возвращенные активы в действии: как прокурорский контроль меняет инфраструктуру СКО

Реализация масштабной инициативы главы государства по возврату незаконно выведенных активов наглядно доказала свою эффективность в Северо-Казахстанской области. За счет средств Специального государственного фонда в регионе реализуют 39 значимых проектов на общую сумму 56,98 млрд тенге.

На контроле Генеральной прокуратуры – десятки масштабных строек: от детских садов до групповых водопроводов и промышленных зон.

Регион с рабочим визитом посетил заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев ознакомился с работой яслей-сада "Жас Өркен" в одноименном микрорайоне Петропавловска. Объект стоимостью более 2 млрд тенге был построен за счет возвращенных активов и введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Для детей здесь созданы все необходимые условия. Сейчас ясли-сад посещают 220 ребят. Учреждение работает на государственном языке.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что качественное дошкольное обучение – это фундамент развития человеческого капитала нашей страны. В регионе мы подходим к этой задаче системно. Наш главный приоритет – это развитие дошкольного образования за счет строительства современных, комфортных и доступных детских садов", – отметил заместитель акима Северо-Казахстанской области Жусуп Жумагулов.

Возврат активов в регионе сработал и как мощный мультипликатор для привлечения частных инвестиций. В Петропавловске за счет Спецфонда успешно завершена реализация двух крупных проектов по строительству внешних инженерных и магистральных сетей ливневой канализации СЭЗ "Qyzyljar". Это позволяет 21 предприятию полноценно осуществлять свою деятельность. Общий объем заявленных ими инвестиций – 414,5 млрд тенге. В 2026 году эта работа продолжается. На финишной прямой реализация проекта по телефонизации и строительству дорог индустриальной зоны №3 СЭЗ "Qyzyljar". Стоимость – 7,5 млрд тенге.

Также в регионе за счет возвращенных активов проводится модернизация здравоохранения. В городе Тайынша идут к завершению ремонтные работы в многопрофильной межрайонной больнице. Обновленный объект станет ключевым медицинским хабом, который будет обслуживать население сразу трех районов – Тайыншинского, Акжарского и Уалихановского. Общая численность прикрепленного населения – более 66 тыс. человек. Открытие запланировано на август 2026 года.

Рабочая поездка Галымжана Койгелдиева охватила не только социально-экономический блок, но и значимые культурные хабы. Прокуроры посетили центр Магжана Жумабаева и резиденцию Абылай хана. Их двери всегда открыты для ученых, готовых изучать историко-культурное наследие Казахстана.

"Наша цель – глубже изучить наследие Магжана. Здесь выставлены его труды, воссоздана атмосфера, в которой жил и творил великий поэт, философ и просветитель тюркского мира. Мы ежеквартально издаем литературно-художественный общественно-политический журнал "Магжан". Поддержку в этом вопросе оказало руководство области. Будущему поколению такие журналы очень пригодятся. Наш тираж – четыре тысячи экземпляров", – рассказал директор центра Магжана Жарасбай Сулейменов.

Заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев дал положительную оценку качеству освоения средств Специального государственного фонда в регионе, высоко оценил работу научно-культурных комплексов и пожелал дальнейших успехов в деятельности.