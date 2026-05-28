#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.55
563.38
6.81
События

Возвращенные активы в действии: как прокурорский контроль меняет инфраструктуру СКО

инфраструктура в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 19:33 Фото: пресс-служба акимата СКО
Реализация масштабной инициативы главы государства по возврату незаконно выведенных активов наглядно доказала свою эффективность в Северо-Казахстанской области. За счет средств Специального государственного фонда в регионе реализуют 39 значимых проектов на общую сумму 56,98 млрд тенге.

На контроле Генеральной прокуратуры – десятки масштабных строек: от детских садов до групповых водопроводов и промышленных зон.

Регион с рабочим визитом посетил заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев ознакомился с работой яслей-сада "Жас Өркен" в одноименном микрорайоне Петропавловска. Объект стоимостью более 2 млрд тенге был построен за счет возвращенных активов и введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Для детей здесь созданы все необходимые условия. Сейчас ясли-сад посещают 220 ребят. Учреждение работает на государственном языке.

инфраструктура в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 19:33

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что качественное дошкольное обучение – это фундамент развития человеческого капитала нашей страны. В регионе мы подходим к этой задаче системно. Наш главный приоритет – это развитие дошкольного образования за счет строительства современных, комфортных и доступных детских садов", – отметил заместитель акима Северо-Казахстанской области Жусуп Жумагулов.

Возврат активов в регионе сработал и как мощный мультипликатор для привлечения частных инвестиций. В Петропавловске за счет Спецфонда успешно завершена реализация двух крупных проектов по строительству внешних инженерных и магистральных сетей ливневой канализации СЭЗ "Qyzyljar". Это позволяет 21 предприятию полноценно осуществлять свою деятельность. Общий объем заявленных ими инвестиций – 414,5 млрд тенге. В 2026 году эта работа продолжается. На финишной прямой реализация проекта по телефонизации и строительству дорог индустриальной зоны №3 СЭЗ "Qyzyljar". Стоимость – 7,5 млрд тенге.

инфраструктура в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 19:33

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также в регионе за счет возвращенных активов проводится модернизация здравоохранения. В городе Тайынша идут к завершению ремонтные работы в многопрофильной межрайонной больнице. Обновленный объект станет ключевым медицинским хабом, который будет обслуживать население сразу трех районов – Тайыншинского, Акжарского и Уалихановского. Общая численность прикрепленного населения – более 66 тыс. человек. Открытие запланировано на август 2026 года.

Рабочая поездка Галымжана Койгелдиева охватила не только социально-экономический блок, но и значимые культурные хабы. Прокуроры посетили центр Магжана Жумабаева и резиденцию Абылай хана. Их двери всегда открыты для ученых, готовых изучать историко-культурное наследие Казахстана.

"Наша цель – глубже изучить наследие Магжана. Здесь выставлены его труды, воссоздана атмосфера, в которой жил и творил великий поэт, философ и просветитель тюркского мира. Мы ежеквартально издаем литературно-художественный общественно-политический журнал "Магжан". Поддержку в этом вопросе оказало руководство области. Будущему поколению такие журналы очень пригодятся. Наш тираж – четыре тысячи экземпляров", – рассказал директор центра Магжана Жарасбай Сулейменов.
инфраструктура в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 19:33

Фото: пресс-служба акимата СКО

Заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев дал положительную оценку качеству освоения средств Специального государственного фонда в регионе, высоко оценил работу научно-культурных комплексов и пожелал дальнейших успехов в деятельности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тенге, деньги, Казахстан
15:02, 14 октября 2024
Возврат незаконных активов: на 177 млрд тенге пополнили специальный госфонд
Где построят еще одну новую школу на возвращенные Казахстану активы и сколько на нее выделят
09:20, 05 февраля 2025
Где построят еще одну новую школу на возвращенные Казахстану активы и сколько на нее выделят
Аппарат Правительства РК, Правительство РК
09:23, 25 марта 2025
В правительстве раскрыли судьбу возвращенных активов на 1,7 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
20:31, Сегодня
Новый контракт: на каких условиях теперь будет работать Михаил Шайдоров
Фото: НОК РК
20:26, Сегодня
Анна Данилина пробилась во второй круг "Ролан Гаррос" в миксте
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
19:51, Сегодня
Матч "Атырау" и "Тобол" в КПЛ завершился двумя голами
Фото: ФК &quot;Жетысу&quot;
19:26, Сегодня
Видеообзор матча КПЛ "Кызылжар" - "Жетысу с пятью голами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: