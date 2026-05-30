Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Хорватии

Фото: akorda.kz

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Хорватии. Об этом 30 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Зорана Милановича и народ Хорватии с Днем государственности. "В своем послании глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Хорватией и привержен дальнейшему укреплению двусторонних связей по широкому спектру направлений", – говорится в сообщении. Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу – благополучия и процветания. Ранее Токаев провел встречу с вице-президентом Кубы.

Поделитесь новостью