Политика

Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Хорватии

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 19:01
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Хорватии. Об этом 30 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Зорана Милановича и народ Хорватии с Днем государственности.

"В своем послании глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Хорватией и привержен дальнейшему укреплению двусторонних связей по широкому спектру направлений", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу – благополучия и процветания.

Ранее Токаев провел встречу с вице-президентом Кубы.

Канат Болысбек
