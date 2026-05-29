Невидимая угроза для сердца: почему надвигающаяся на Казахстан жара настораживает кардиологов

Пока большинство казахстанцев радуется наступающему пляжному сезону, кардиологи относятся к скорому зною с опаской. Zakon.kz расскажет, кто в зоне риска и как окунуться в лето без вреда для здоровья.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предупредили о надвигающейся на страну 40-градусной жаре. Даже более того, в минувшем апреле республика умудрилась побить температурный рекорд 82-летней давности: на юге в отдельные дни температура воздуха повышалась до +30°С и выше.

А между тем, ссылаясь на данные ВОЗ, представители кафедры внутренних болезней Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова отметили: экстремальная жара является одной из ведущих причин смертности, связанной с климатическими изменениями. В период с 2000 по 2019 год в мире ежегодно регистрировалось около 489 тыс. смертей, связанных с воздействием высоких температур. Только летом 2022 года в Европе было зарегистрировано более 61 тыс. дополнительных смертей.

"В последние годы Казахстан тоже сталкивается с аномально высокими температурами. Для большинства здоровых людей они вызывают лишь временный дискомфорт, однако для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут представлять серьезную угрозу жизни", – предупреждает кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук, ассоциированный профессор Гульзада Нургалиева.

Особую опасность повышение столбика термометра представляет для лиц:

○ перенесших инфаркт миокарда;

○ после аортокоронарного шунтирования (АКШ) и стентирования;

○ страдающих хронической сердечной недостаточностью;

○ имеющих нарушения ритма сердца (фибрилляцию предсердий, желудочковые аритмии);

○ больных артериальной гипертензией;

○ пациентов пожилого возраста;

○ больных сахарным диабетом и хронической болезнью почек.

Дело в том, что высокая температура окружающей среды приводит к расширению сосудов кожи и усиленному потоотделению. Организм теряет воду и электролиты, уменьшается объем циркулирующей крови, возрастает нагрузка на сердце. В ответ сердцу приходится работать интенсивнее, увеличивая частоту сокращений. Это может привести к ухудшению течения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Научные исследования показывают, что периоды экстремальной жары сопровождаются увеличением частоты госпитализаций и смертности от сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, инсульта и нарушений ритма сердца. У пациентов с сердечной недостаточностью риск смерти во время жарких периодов возрастает примерно на 12%. Особенно опасно обезвоживание. Потеря жидкости и электролитов способствует сгущению крови, увеличению риска тромбозов, развитию аритмий и декомпенсации сердечной недостаточности. Для пациентов, принимающих мочегонные препараты, риск обезвоживания еще выше", – подчеркнула резидент 2 курса кафедры внутренних болезней КазНМУ Аружан Өтеева.

Защититься от пекла помогут следующие меры:

Избегайте пребывания на улице с 11:00 до 17:00. Поддерживайте адекватный питьевой режим при отсутствии ограничений по сердечной недостаточности. Регулярно контролируйте артериальное давление и частоту пульса. Не изменяйте самостоятельно дозы назначенных препаратов. Носите легкую светлую одежду и головной убор. Откажитесь от интенсивных физических нагрузок в жаркие часы. Немедленно обращайтесь за медицинской помощью при появлении одышки, боли в груди, изменении пульса, выраженной слабости или головокружения.

