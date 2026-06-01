События

Синоптики предупредили о мощном погодном ударе по Казахстану во вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 20:01 Фото: magnific.com
В 17 областях Казахстана на 2 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидаются дождь, гроза.

На северо-востоке Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35-36 градусов. На севере области сохранится высокая и ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный днем порывы 15 м/с. В Конаеве ожидается западный ветер порывы 15-20 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на востоке области дождь, гроза, днем на севере, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 35 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области дождь, гроза. В Атырау утром и днем ожидаются дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Ночью в Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, днем на севере, востоке области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидаются дождь, гроза.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере области небольшой дождь. На западе, севере области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются небольшой дождь, гроза, днем град.

На востоке, юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, ночью на западе, севере области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что ждет Казахстан 2 июня.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
