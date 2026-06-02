Жара до +38°C, град и ливни: синоптики предупредили казахстанцев

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды и опасных явлений по всему Казахстану на среду, 3 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в этот день над Актюбинской областью формируется циклон, который принесет на большую часть страны неустойчивую погоду.

Также ожидаются дожди с грозами.

В заявлении синоптиков также сказано, что в западных, северо-западных регионах и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди.

В ряде областей и вовсе возможен град и шквалистый ветер.

Кроме того, по стране усилится ветер, а на севере ночью и утром местами ожидается туман.

При этом в ряде регионов сохранится сильная жара – до +35-38°C в областях Жетысу, Абай и Улытау, а также до +36°C на юге Карагандинской и севере Алматинской областей.

Также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов страны, включая центральные, южные и западные области.

Также синоптики уже пообещали казахстанцам аномальную жару в июне. Готовьтесь к +46°C.