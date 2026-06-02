Жара до +38°C, град и ливни: синоптики предупредили казахстанцев
По данным метеорологов, в этот день над Актюбинской областью формируется циклон, который принесет на большую часть страны неустойчивую погоду.
Также ожидаются дожди с грозами.
В заявлении синоптиков также сказано, что в западных, северо-западных регионах и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди.
В ряде областей и вовсе возможен град и шквалистый ветер.
Кроме того, по стране усилится ветер, а на севере ночью и утром местами ожидается туман.
При этом в ряде регионов сохранится сильная жара – до +35-38°C в областях Жетысу, Абай и Улытау, а также до +36°C на юге Карагандинской и севере Алматинской областей.
Также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов страны, включая центральные, южные и западные области.
Также синоптики уже пообещали казахстанцам аномальную жару в июне. Готовьтесь к +46°C.