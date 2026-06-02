Убийство семьи в Атырауской области: известны детали жуткого происшествия

Прокуратура Атырауской области раскрыла новые подробности громкого убийства семьи в селе Жангельдин. Акбаян Мукангалиева – супруга главного подозреваемого Султана Сарсемалиева – не причастна к гибели своих родственников, передает Zakon.kz.

Как сообщает 2 июня 2026 года телеканал "Алматы ТВ", тем не менее ей могут предъявить обвинение по статье "Недонесение о преступлении".

"Акбаян Мукангалиева должна пройти динамическое наблюдение и дифференциальную диагностику. Органы уголовного преследования принимают все меры для всестороннего, полного и объективного исследования всех необходимых и достаточных обстоятельств для правильного разрешения дела. По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой. Однако в мае в прокуратуре сообщили, что Акбаян Мукангалиева не причастна к убийству, поэтому уголовное преследование по факту убийства в ее отношении прекращено.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.

Во время одного из первых судебных заседаний государственный обвинитель озвучил версию следствия, согласно которой Сарсемалиев обвиняется в убийстве нескольких членов одной семьи, сокрытии преступления, а также мошенничестве и оформлении кредитов на имя погибших. А подсудимый заявил, что его вынудили пойти на убийство.