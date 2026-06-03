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События

КГД рассказывает о функционале ИС Keden

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:00 Фото: pexels
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер", на тему: "О функционале "Декларация на товары" информационной системы "KEDEN".

Следует отметить, что система Keden производит электронное декларирование, обработку таможенных данных, контроль перемещения товаров через границу и обмен информацией между государственными органами. За счет цифровизации процессов и отказа от бумажных документов оформление стало значительно быстрее, что позволяет сократить время прохождения таможенных процедур.

Keden позволяет бизнесу подавать документы в электронном формате, отслеживать статус деклараций и взаимодействовать с таможенными органами через единый цифровой интерфейс.

Об особенностях функционала расскажет спикер – Саудабаев Елдос Ермагамбетович, директор Департамента таможенного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

Также в прямом эфире прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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