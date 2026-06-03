КГД рассказывает о функционале ИС Keden

Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер", на тему: "О функционале "Декларация на товары" информационной системы "KEDEN".

Следует отметить, что система Keden производит электронное декларирование, обработку таможенных данных, контроль перемещения товаров через границу и обмен информацией между государственными органами. За счет цифровизации процессов и отказа от бумажных документов оформление стало значительно быстрее, что позволяет сократить время прохождения таможенных процедур.

Keden позволяет бизнесу подавать документы в электронном формате, отслеживать статус деклараций и взаимодействовать с таможенными органами через единый цифровой интерфейс.

Об особенностях функционала расскажет спикер – Саудабаев Елдос Ермагамбетович, директор Департамента таможенного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

Также в прямом эфире прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.