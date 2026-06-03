КГД рассказывает о функционале ИС Keden
Следует отметить, что система Keden производит электронное декларирование, обработку таможенных данных, контроль перемещения товаров через границу и обмен информацией между государственными органами. За счет цифровизации процессов и отказа от бумажных документов оформление стало значительно быстрее, что позволяет сократить время прохождения таможенных процедур.
Keden позволяет бизнесу подавать документы в электронном формате, отслеживать статус деклараций и взаимодействовать с таможенными органами через единый цифровой интерфейс.
Об особенностях функционала расскажет спикер – Саудабаев Елдос Ермагамбетович, директор Департамента таможенного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.
Также в прямом эфире прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.