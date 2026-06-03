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События

Ми-8 поднял жестко севший самолет: эпичные кадры редкой операции под Алматы

эвакуация самолета вертолетом службы спасения, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:56 Фото: Служба спасения Алматы
Появилось продолжение истории о самолете, неудачно приземлившемся в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, после произошедшего Ан-2 не смог взлететь. В Службе спасения города Алматы 3 июня 2026 года рассказали об операции по его транспортировке.

"Самолет, совершивший жесткую посадку в лесистой местности в 10 километрах от аэродрома Тургень, не смог самостоятельно подняться. Для выполнения работы был задействован вертолет службы спасения Ми-8АМТ", – рассказали в Службе спасения.
неудачно приземлившийся в Алматинской области самолет, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:56

Фото: Служба спасения Алматы

Воздушное судно подняли на внешней подвеске вертолета и благополучно доставили на аэродром Тургень.

Жертв и пострадавших нет.

"Операция выполнена в штатном режиме, что в очередной раз подтвердило готовность Службы спасения города Алматы к выполнению сложных авиационно-спасательных и технических задач любой степени сложности", – отметили в ведомстве.
эвакуация самолета вертолетом службы спасения, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:56

Фото: Служба спасения Алматы

17 мая 2026 года в соцсетях появилось видео с самолетом Ан-2, неудачно приземлившимся в Алматинской области. Самолет принадлежит компании "Азияконтиненталь", в нем находились только пилоты. После приземления он скатился с горы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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