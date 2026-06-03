Ми-8 поднял жестко севший самолет: эпичные кадры редкой операции под Алматы

Появилось продолжение истории о самолете, неудачно приземлившемся в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, после произошедшего Ан-2 не смог взлететь. В Службе спасения города Алматы 3 июня 2026 года рассказали об операции по его транспортировке.

"Самолет, совершивший жесткую посадку в лесистой местности в 10 километрах от аэродрома Тургень, не смог самостоятельно подняться. Для выполнения работы был задействован вертолет службы спасения Ми-8АМТ", – рассказали в Службе спасения.

Фото: Служба спасения Алматы

Воздушное судно подняли на внешней подвеске вертолета и благополучно доставили на аэродром Тургень.

Жертв и пострадавших нет.

"Операция выполнена в штатном режиме, что в очередной раз подтвердило готовность Службы спасения города Алматы к выполнению сложных авиационно-спасательных и технических задач любой степени сложности", – отметили в ведомстве.

Фото: Служба спасения Алматы

17 мая 2026 года в соцсетях появилось видео с самолетом Ан-2, неудачно приземлившимся в Алматинской области. Самолет принадлежит компании "Азияконтиненталь", в нем находились только пилоты. После приземления он скатился с горы.