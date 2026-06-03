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События

Токаев подписал закон: какие изменения ждут работодателей Казахстана

Токаев одобрил поправки, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 18:21 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства", – говорится в сообщении.

Основной целью закона является дальнейшее совершенствование трудового законодательства в части усиления гарантий защиты прав работников, развития социального партнерства, повышения стандартов безопасности труда и уточнения основных процедур трудовых отношений. Законом вносятся изменения и дополнения в действующий Трудовой кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан". В частности, Трудовой кодекс дополняется новыми принципами, направленными на защиту чести и достоинства в сфере труда, а также уточняется порядок определения последнего рабочего дня в случаях, когда он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска.

Кроме того, устанавливается порядок прохождения работниками скрининговых обследований и регулируется вопрос оплаты среднего заработка за время, затраченное на прохождение предсменного медицинского освидетельствования. Также вводится обязанность работодателя письменно уведомлять работника об изменении условий труда.

Более четко определяется порядок прекращения трудовых отношений с материально ответственными работниками, а также порядок приема-передачи имущества и документов.

Помимо этого, на работодателей возлагается обязанность обеспечивать соответствие всех объектов и средств труда, используемых в производственном процессе, требованиям безопасности. Для государственных инспекторов труда вводятся требования по регулярному повышению квалификации в сфере безопасности и охраны труда.

Также расширяются полномочия местных исполнительных органов в части организации социального партнерства, координации деятельности региональных трехсторонних комиссий и регулирования трудовых отношений. Кроме того, детально регламентируются права технических инспекторов по охране труда и порядок оплаты их деятельности. Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" дополняется нормами, предоставляющими медицинским организациям по месту прикрепления работника полномочия информировать его о необходимости прохождения скрининговых обследований, а также направлять работодателю сведения о работниках, подлежащих скринингу, посредством цифровых технологий. Кроме того, в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" вносятся дополнения, закрепляющие обязанность местных органов власти обеспечивать реализацию государственной политики в сфере труда, безопасности и охраны труда.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений, направленных на дальнейшее совершенствование трудового законодательства, повышение безопасности труда, усиление ответственности работодателей, внедрение цифровизации и оптимизацию механизмов разрешения трудовых споров.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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