В Казахстане резко ухудшится погода в большинстве регионов

В 16 областях Казахстана на 4 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный порывы 15-18 м/с.

На северо-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре области туман. Днем на северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза, град.

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на востоке, юге, в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днем в предгорных, горных районах области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается ветер западный ночью порывы 15 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный, северо-западный ночью порывы 15-20 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На востоке, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на востоке, юге области дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде временами ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. На востоке, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что опасная жара до +36°С обрушится на три региона Казахстана в четверг.