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События

Часть Алматы утонула в сладком аромате цветущего кустарника

чубушник, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 12:25 Фото: pixabay
В Главном ботаническому саду (ГБС) Алматы зацвел чубушник венечный (лат. Philadelphus coronarius) – один из самых ароматных кустарников начала лета, который на сегодняшний день украшает ботсад своим обильным цветением, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка рассказывают, что белоснежные цветки чубушника собраны в небольшие кисти и источают насыщенный сладкий аромат с нотками жасмина.

Именно поэтому в народе его часто называют "садовым жасмином", хотя к настоящим жасминам это растение не относится. Чубушник относится к семейству Гортензиевых.

Известно, что кустарник может достигать 2-3 метров в высоту. Побеги прямостоячие, с серовато-бурой корой. Листья темно-зеленые сверху и более светлые снизу. Цветение обычно продолжается 2-3 недели, привлекая множество пчел и других насекомых-опылителей.

Название "чубушник" появилось благодаря тому, что из его прочных полых побегов раньше изготавливали чубуки – детали курительных трубок.

Латинское название Philadelphus растение получило в честь египетского царя Птолемея II Филадельфа, который увлекался естественными науками и ботаникой. Видовое название coronarius происходит от латинского corona – "венок" или "корона" и означает "используемый для венков".

"Родина вида – Южная Европа и Кавказ. В природе и культуре чубушник широко используется в озеленении парков и садов благодаря своей декоративности, устойчивости и выразительному аромату", – также отмечено в описании к публикации.

Немного ранее мы рассказывали, что на озере в зоне отдыха Терренкур Алматы появились новые плавучие цветочные композиции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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