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События

Одно из самых популярных мест в Алматы украсили новым плавучим арт-объектом

цветы, клумбы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 10:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На озере в зоне отдыха Терренкур появились новые плавучие цветочные композиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня 2026 года, из заявления пресс-службы городского акимата.

Так, в рамках программы озеленения специалисты приступили к установке декоративных плавучих цветников на водоеме.

Они отмечают, что яркие композиции украсят водную гладь и дополнят благоустроенное пространство одной из популярных прогулочных зон города.

1 июня жителей города порадовали другой новостью. Как оказалось, в Алматы построят новый мегакомплекс для отдыха с океанариумом, амфитеатром и водным каналом. Центр отдыха, культуры и развлечений разместится на территории площадью более 27 гектаров в Алатауском районе между улицами Бауыржана Момышулы и Саина.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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