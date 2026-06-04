Одно из самых популярных мест в Алматы украсили новым плавучим арт-объектом

На озере в зоне отдыха Терренкур появились новые плавучие цветочные композиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня 2026 года, из заявления пресс-службы городского акимата.

Так, в рамках программы озеленения специалисты приступили к установке декоративных плавучих цветников на водоеме.

Они отмечают, что яркие композиции украсят водную гладь и дополнят благоустроенное пространство одной из популярных прогулочных зон города.

1 июня жителей города порадовали другой новостью. Как оказалось, в Алматы построят новый мегакомплекс для отдыха с океанариумом, амфитеатром и водным каналом. Центр отдыха, культуры и развлечений разместится на территории площадью более 27 гектаров в Алатауском районе между улицами Бауыржана Момышулы и Саина.