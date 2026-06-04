Хотели выдворить, но дали шанс из-за 4 детей: продолжение истории о казахстанке на "Гелике" в Беларуси

В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси рассказали о мерах, принятых к гражданке Казахстана, разгневавшей общественность двух стран, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Ивана Новикова, сотрудники Госавтоинспекции установили, что нарушителем является 32-летняя гражданка РК. Отделением мониторинга дорожного движения выявлено, что она неоднократно нарушала ПДД, в том числе правила перевозки детей, в связи с чем уже привлекалась к административной ответственности.

"МВД напоминает: несоблюдение законодательства нашей страны чревато для гостей высылкой! С учетом того, что у женщины на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, Министерством внутренних дел принято решение дать последний шанс. Сегодня она вызвана в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства, где официально предупреждена о том, что в случае повторного совершения противоправных действий будет выдворена из страны", – сказал Новиков.

Он добавил, что Беларусь открыта для иностранных гостей. Но любые правонарушения с их стороны не останутся без внимания правоохранителей.

Владелица Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen) из Казахстана в Минске нарушила ПДД, чем разгневала и жителей города, и казахстанцев.