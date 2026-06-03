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События

Казахстанка на "Гелендвагене" с крутыми номерами оскандалилась в Минске

полиция Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:11 Фото: Instagram/belarus_police
Владелица Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen) из Казахстана стала "звездой" соцсетей – наших и белорусских. Правда, в негативном смысле. Милиция Минска не прошла мимо и наказала ее, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появился пост с фотографией "Гелендвагена" с казахстанскими номерами, припаркованного в неположенном месте в столице Беларуси.

скриншот с машиной из Казахстана в Минске, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:11

Фото: Threads/glitchofthegalaxy

"Чтобы было понятно, это прям в центре, на пр. Независимости, на тротуаре. Первый раз вижу, чтобы там так парковались", – уточнил один из жителей города в комментариях.

Казахстанцы не заставили себя долго ждать: многие извинялись за соотечественника и просили местную полицию наказать его по всей строгости. Кто-то отшутился.

  • По максималке накажите его, мы разрешаем, чтобы в будущем он не позорил нашу нацию.
  • Приехали купить книгу "Правила пребывания в Минске".
  • Требуем оформить по всей строгости закона Республики Беларусь. Чтобы не позорил наш Казахстан.
  • Мы всем Казахским Трэдсом официально разрешаем спустить ему все 4 колеса и наказать по всей строгости Белорусского Закона.
  • В Алматы в марте закрыли книжный магазин "Академкнига" вот такая тяга к знаниям привела к парковке на тротуаре в Минске.
  • Мы их отправляем к вам на перевоспитание. Не подведите, белорусы.
  • Уят болды) мы извиняемся за водителя.

Милиция Минска не оставила это нарушение без внимания.

"В сети Интернет распространилась информация о том, что на тротуаре вблизи здания №72 по проспекту Независимости с нарушением требований ПДД припаркован автомобиль Mercedes, зарегистрированный на территории Республики Казахстан. Через некоторое время также появилась информация о том, что этот же автомобиль стоит на паркинге ТЦ "Замок" на месте, предназначенном для транспортных средств инвалидов. Сотрудниками отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска оперативно установлена личность водителя – 32-летняя гражданка Республики Казахстан", – прокомментировали произошедшее местные стражи порядка.

При разбирательствах сотрудники отделения мониторинга дорожного движения выявили, что водитель также нарушила правила перевозки пассажиров.

"Установлено, что во время движения женщина перевозила 2-летнего мальчика на переднем пассажирском сиденье без специального удерживающего устройства. За совершенные нарушения женщина привлечена к установленной законом ответственности", – сообщили в милиции.

В Министерстве иностранных дел РК ранее выразили обеспокоенность ростом числа инцидентов с казахстанцами за границей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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