Более четырех тысяч человек собрались на площади Государственных символов в Караганде
Полотно торжественно пронесли студенты карагандинских вузов вместе с известными спортсменами региона. Среди них – участник Олимпийских игр Данил Мусабаев, чемпион мира по боевому самбо Ниетхан Толеухан и призер мирового первенства среди военнослужащих по вольной борьбе Адиль Оспанов.
Одним из самых зрелищных моментов праздника стало совместное исполнение Государственного гимна. Его вместе с участниками форума исполнили ансамбль Национальной гвардии и вокальная группа гимназии имени Магжана Жумабаева.
С праздником жителей региона поздравил аким области Ермаганбет Булекпаев.
"Государственный флаг, герб и гимн – это основа нашей Независимости, важнейшие символы государственности. Они и Конституция являются взаимосвязанными основами суверенитета и стабильного развития нашей страны. Карагандинский регион – это священная земля, где гармонично сочетаются традиции созидательного труда и стремление к высоким государственным идеалам. Для нас сохранение общественного согласия, воспитание молодежи в духе патриотизма и формирование высокой гражданской ответственности являются важнейшими задачами. Работа в данном направлении будет последовательно продолжена. Пусть наш Флаг гордо развивается под мирным небом Казахстана, Герб символизирует независимость нашей страны, а Гимн наполняет сердца чувством гордости за Родину", – сказал глава региона.
Он вручил благодарственные письма ряду граждан за вклад в развитие области и активное участие в общественной жизни. Среди награжденных – представители образования, науки, здравоохранения, спорта и правоохранительных органов.
О значении государственных символов рассказал участник Олимпийских игр по прыжкам на батуте Данил Мусабаев.
"Когда на международных соревнованиях поднимается Государственный флаг Казахстана и звучит наш гимн, испытываешь особую гордость за свою страну. За каждой победой стоят труд спортсмена и тренеров, поддержка государства и болельщиков. Поэтому уважение к государственным символам, любовь к Родине и ответственность за то, как ты представляешь свою страну, важны для каждого из нас", – отметил спортсмен.
На форуме было много молодежи. Первокурсница колледжа "Болашак" Аружан Нуртазина впервые на таком масштабном празднике.
Одним из самых зрелищных моментов праздника стало совместное исполнение Государственного гимна. Его вместе с участниками форума исполнили ансамбль Национальной гвардии и вокальная группа гимназии имени Магжана Жумабаева.
По традиции в этот день школьников приняли в ряды организации "Жас Ұлан".
Тридцать ребят произнесли клятву и получили голубые галстуки.
Завершился форум концертом с участием творческих коллективов региона, представителей этнокультурных объединений, молодых исполнителей и ансамбля Национальной гвардии.
Также на площади прошел парад флагов с участием курсантов Карагандинской академии имени Баримбека Бейсенова.