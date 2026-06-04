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События

Более четырех тысяч человек собрались на площади Государственных символов в Караганде

Праздник Государственных символов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:08 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде в честь Дня государственных символов Республики Казахстан на одноименной площади развернули огромный Государственный флаг размером 20 на 10 метров. Участниками патриотического форума "Рәміздер рухы – Конституция күші" стали более четырех тысяч человек.

Полотно торжественно пронесли студенты карагандинских вузов вместе с известными спортсменами региона. Среди них – участник Олимпийских игр Данил Мусабаев, чемпион мира по боевому самбо Ниетхан Толеухан и призер мирового первенства среди военнослужащих по вольной борьбе Адиль Оспанов.

Одним из самых зрелищных моментов праздника стало совместное исполнение Государственного гимна. Его вместе с участниками форума исполнили ансамбль Национальной гвардии и вокальная группа гимназии имени Магжана Жумабаева.

С праздником жителей региона поздравил аким области Ермаганбет Булекпаев.

Праздник Государственных символов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:08

Фото: акимат Карагандинской области

"Государственный флаг, герб и гимн – это основа нашей Независимости, важнейшие символы государственности. Они и Конституция являются взаимосвязанными основами суверенитета и стабильного развития нашей страны. Карагандинский регион – это священная земля, где гармонично сочетаются традиции созидательного труда и стремление к высоким государственным идеалам. Для нас сохранение общественного согласия, воспитание молодежи в духе патриотизма и формирование высокой гражданской ответственности являются важнейшими задачами. Работа в данном направлении будет последовательно продолжена. Пусть наш Флаг гордо развивается под мирным небом Казахстана, Герб символизирует независимость нашей страны, а Гимн наполняет сердца чувством гордости за Родину", – сказал глава региона.

Он вручил благодарственные письма ряду граждан за вклад в развитие области и активное участие в общественной жизни. Среди награжденных – представители образования, науки, здравоохранения, спорта и правоохранительных органов.

О значении государственных символов рассказал участник Олимпийских игр по прыжкам на батуте Данил Мусабаев.

"Когда на международных соревнованиях поднимается Государственный флаг Казахстана и звучит наш гимн, испытываешь особую гордость за свою страну. За каждой победой стоят труд спортсмена и тренеров, поддержка государства и болельщиков. Поэтому уважение к государственным символам, любовь к Родине и ответственность за то, как ты представляешь свою страну, важны для каждого из нас", – отметил спортсмен.
Праздник Государственных символов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:08

Фото: акимат Карагандинской области

На форуме было много молодежи. Первокурсница колледжа "Болашак" Аружан Нуртазина впервые на таком масштабном празднике.

Одним из самых зрелищных моментов праздника стало совместное исполнение Государственного гимна. Его вместе с участниками форума исполнили ансамбль Национальной гвардии и вокальная группа гимназии имени Магжана Жумабаева.

Праздник Государственных символов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:08

Фото: акимат Карагандинской области

По традиции в этот день школьников приняли в ряды организации "Жас Ұлан".

Тридцать ребят произнесли клятву и получили голубые галстуки.

Завершился форум концертом с участием творческих коллективов региона, представителей этнокультурных объединений, молодых исполнителей и ансамбля Национальной гвардии.

Также на площади прошел парад флагов с участием курсантов Карагандинской академии имени Баримбека Бейсенова.

Праздник Государственных символов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:08

Фото: акимат Карагандинской области

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Айсулу Омарова
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