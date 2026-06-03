Подработка в Семее обернулась кошмаром для студента

В Семее 21-летний студент Нурасыл Жанабаев лишился руки во время подработки на производстве пеноблоков. Несчастный случай произошел, когда молодой человек, по его словам, поскользнулся и попал рукой в бетономешалку, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, пострадавшего экстренно госпитализировали. Врачи сообщили, что из-за тяжести травмы конечность спасти не удалось – была проведена ампутация на уровне предплечья. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.





"Ногой поскользнулся и руку засунул в аппарат. И обратно сразу вытащил. Смотрю на руку – и сразу в обморок упал. Левой рукой назад оттолкнулся и упал. И сразу на улицу выбежал. И, оказывается, моей руки нет", – рассказал пострадавший.

Родные утверждают, что парень работал неофициально и не успел заключить трудовой договор. Они также считают, что работодатель не обеспечил должные меры безопасности и инструктаж.

В инспекции труда сообщили о начале расследования. По его итогам материалы будут переданы в правоохранительные органы.

"3 июня 2026 года назначен приказ для расследования данного факта несчастного случая. В дальнейшем будет проводиться расследование в течение 10 рабочих дней. После составления акта расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, данный акт будет направлен, материал собранный, в правоохранительные органы". Государственный инспектор труда по Абайской области Темирлан Амиртаев

Ранее сообщалось, что сиделка издевалась над 91-летней бабушкой в Семее.