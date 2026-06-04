"Какие же жестокие люди": поступок казахстанца с котятами возмутил Сеть

В Атырау привлекли к ответственности сотрудника КСК после публикации резонансного видео, на котором он складывает кошку с котятами в пакет. Инцидент 4 июня 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства стали шокирующие кадры, распространившиеся в Instagram-аккаунте "help_animals_atyrau", которые вызвали волну возмущения среди казахстанцев.

На видеозаписи запечатлен работник кооператива собственников квартир, который грузит животных в мешок, чтобы избавиться от них.

"Сотрудник КСК по адресу Бейбитшилик 70 засунул кошку с котятами в мешок и куда-то их выкинул. Какие же жестокие люди. Просим максимальной огласки", – говорилось в описании к опубликованному ролику.

На инцидент оперативно отреагировали в правоохранительных органах региона. Стражи порядка установили личность мужчины и привлекли его к ответу.

"31 мая около 11:00 в микрорайоне Балыкши города Атырау был выявлен факт безответственного обращения с животными: местный житель оставил четырех домашних кошек без присмотра возле контейнеров для бытовых отходов. По данному факту 60-летний гражданин привлечен к административной ответственности по статье о жестоком обращении с животными", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Атырауской области.

В ведомстве также обратились к населению с официальным предупреждением и напомнили о недопустимости подобных действий.

"Департамент полиции призывает граждан к ответственному отношению к братьям нашим меньшим. Напоминаем, что оставление домашних животных без присмотра или жестокое обращение с ними влечет за собой установленную законом ответственность", – резюмировали в Департаменте полиции.

Ранее в Атырау вынесли приговор местной жительнице, которая жестоко избила лопатой собаку по кличке Герда. Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье.