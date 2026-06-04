Настоящий кошмар: целая "армия" тараканов захватила квартиру казахстанца

Видео, снятое в одной из квартир в 9 микрорайоне Актау, шокировало пользователей социальных сетей. На опубликованных кадрах сотни насекомых, предположительно, тараканов, буквально облепили стены кухни, передает Zakon.kz.

Как пишет 4 июня 2026 года издание Lada.kz, судя по записи, видео снимал представитель КСК, который представился сантехником. За кадром мужчина говорит о необходимости зафиксировать ситуацию для того, чтобы показать масштабы бедствия компетентным органам.

На записи также слышно, как, предположительно, владелец квартиры утверждает, что насекомые появились из открытой штробы в помещении.

Видео вызвало бурную реакцию среди горожан. Пользователи обсуждают не только масштабы проблемы, но и возможную угрозу для соседних квартир, поскольку тараканы способны быстро распространяться по вентиляционным шахтам, инженерным коммуникациям и межквартирным перекрытиям.

В городском акимате сообщили, что инцидент произошел около недели назад.

"По информации отдела жилищной инспекции, владелец квартиры находится в тяжелом социальном положении и злоупотребляет алкогольными напитками. В квартире были проведены санитарно-очистительные работы. На сегодняшний день ситуация стабильна", – сообщили в акимате.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля пояснили, что ответственность за проведение дезинсекции в жилых помещениях возлагается на собственников жилья.

"Согласно статье 107 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", владелец квартиры за счет собственных средств обязан на систематической основе проводить профилактические мероприятия, а также при необходимости дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию", – сообщили в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что санитарно-эпидемиологические организации проводят такие работы в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний человека для профилактики и ликвидации заболеваний.

Судя по ответу акимата, в проблемной квартире уже проведена уборка. Однако остается открытым вопрос, удалось ли полностью ликвидировать очаг распространения насекомых и не затронула ли проблема соседние квартиры.

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