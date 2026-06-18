Сейсмологи сообщили о новом землетрясении в Каспийском море

Очередное землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали в Каспийском море, передает Zakon.kz.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 17 июня в 12:53 по местному времени, пишет издание Lada.kz.

Магнитуда землетрясения составила 3,5. Очаг находился на глубине 18 километров.

"Координаты гипоцентра: 38°35′24″ северной широты и 49°33′0″ восточной долготы", – говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 577 километрах от Актау.

Это уже 34-й по счету подземный толчок, зарегистрированный в акватории Каспийского моря с начала 2026 года. Предыдущее землетрясение в этом регионе казахстанские сейсмологи зафиксировали 10 июня 2026 года.