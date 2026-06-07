#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
События

Стартап года: казахстанец украл женское белье и устроил распродажу прямо в ТЦ

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 16:18 Фото: pixabay
Опасный рецидивист устроил распродажу краденого нижнего белья прямо в торговом доме Петропавловска. Суд признал его виновным и отправил за решетку еще на три года и семь месяцев, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, сама история произошла 1 марта. К тому моменту за плечами мужчины было уже восемь судимостей, несколько сроков за кражи и статус опасного рецидивиста. За несколько месяцев до этого он украл пачку жвачки и блок сигарет. Однако жизнь под пробационным контролем оказалась для него слишком скучной.

Сначала Тимофеев заглянул в один из бутиков торгового дома в 20 микрорайоне. Там его внимание привлекли женские бюстгальтеры. Недолго думая, мужчина спрятал под одежду сразу 11 штук и направился к выходу. Но план дал сбой. Сработала противокражная рамка.

Продавец потребовала вернуть товар. В ответ мужчина решил, что раз его уже поймали, скрываться бессмысленно, и продолжил выносить добычу открыто. Так кража плавно переросла в грабеж. Часть белья он бросил сотруднице магазина, а с семью бюстгальтерами ушел с гордо поднятой головой. Но недалеко.

Уже через несколько минут администрация обнаружила его на первом этаже торгового дома. Там он вовсю торговал только что украденным товаром. Два красных и два белых бюстгальтера удалось вернуть, а три остальных уже нашли новых хозяек.

На этом предпринимательская деятельность бизнесмена не закончилась.

Спустя полчаса Тимофеев отправился в ближайший торгово-развлекательный центр. Там он зашел в бутик женской одежды. Мужчина дождался, пока продавец отвлечется на покупателей, и забрал три пары коричневых женских брюк общей стоимостью 58 тысяч тенге. Две пары он успел продать, еще одну позже изъяли и вернули владелице.

На суде мужчина вину признал и подробно рассказал свою бизнес-схему. Суд, впрочем, к таким коммерческим талантам отнесся без энтузиазма. Тем более что преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения и в период действия пробационного контроля.

"Тимофеева Павла Александровича признать виновным в совершении уголовных правонарушений. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательно назначить три года семь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы максимальной безопасности", – зачитал приговор судья Алмас Жумагазин.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске вынесли приговор дропперам интернет-мошенников. Через купленные злоумышленниками банковские счета проходили средства потерпевших со всего Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Бухгалтер одной из школ Актобе украл свыше 400 млн тенге
23:47, 22 февраля 2024
Бухгалтер одной из школ Актобе украл свыше 400 млн тенге
СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка
00:46, 15 апреля 2026
Казахстанец слил фото своей обнаженной бывшей девушки и получил срок
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
20:35, 28 октября 2025
В Астане наказали мужчину, бегавшего в нижнем белье по ТЦ с плакатом "Подари мне квартиру!"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
02:48, 08 июня 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
02:21, 08 июня 2026
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
01:45, 08 июня 2026
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:16, 08 июня 2026
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: