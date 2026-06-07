Стартап года: казахстанец украл женское белье и устроил распродажу прямо в ТЦ

Опасный рецидивист устроил распродажу краденого нижнего белья прямо в торговом доме Петропавловска. Суд признал его виновным и отправил за решетку еще на три года и семь месяцев, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, сама история произошла 1 марта. К тому моменту за плечами мужчины было уже восемь судимостей, несколько сроков за кражи и статус опасного рецидивиста. За несколько месяцев до этого он украл пачку жвачки и блок сигарет. Однако жизнь под пробационным контролем оказалась для него слишком скучной.

Сначала Тимофеев заглянул в один из бутиков торгового дома в 20 микрорайоне. Там его внимание привлекли женские бюстгальтеры. Недолго думая, мужчина спрятал под одежду сразу 11 штук и направился к выходу. Но план дал сбой. Сработала противокражная рамка.

Продавец потребовала вернуть товар. В ответ мужчина решил, что раз его уже поймали, скрываться бессмысленно, и продолжил выносить добычу открыто. Так кража плавно переросла в грабеж. Часть белья он бросил сотруднице магазина, а с семью бюстгальтерами ушел с гордо поднятой головой. Но недалеко.

Уже через несколько минут администрация обнаружила его на первом этаже торгового дома. Там он вовсю торговал только что украденным товаром. Два красных и два белых бюстгальтера удалось вернуть, а три остальных уже нашли новых хозяек.

На этом предпринимательская деятельность бизнесмена не закончилась.

Спустя полчаса Тимофеев отправился в ближайший торгово-развлекательный центр. Там он зашел в бутик женской одежды. Мужчина дождался, пока продавец отвлечется на покупателей, и забрал три пары коричневых женских брюк общей стоимостью 58 тысяч тенге. Две пары он успел продать, еще одну позже изъяли и вернули владелице.

На суде мужчина вину признал и подробно рассказал свою бизнес-схему. Суд, впрочем, к таким коммерческим талантам отнесся без энтузиазма. Тем более что преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения и в период действия пробационного контроля.

"Тимофеева Павла Александровича признать виновным в совершении уголовных правонарушений. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательно назначить три года семь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы максимальной безопасности", – зачитал приговор судья Алмас Жумагазин.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске вынесли приговор дропперам интернет-мошенников. Через купленные злоумышленниками банковские счета проходили средства потерпевших со всего Казахстана.